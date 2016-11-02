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BBC Türkçe

Reklamda gelir kaybı Wall Street Journal'ı da vurdu

ABD'nin önde gelen ekonomi ve finans gazetelerinden Wall Street Journal, sayfa ve bölüm sayısında azalmaya giderken bazı çalışanlarını işten çıkaracak.

02 Kasım 2016 23:07

Medyada dijital ve mobil kullanım payının gün geçtikçe artması sebebiyle yazılı basında görülen gelir kaybı, son olarak Wall Street Journal'ı vurdu.

ABD'nin önde gelen ekonomi ve finans gazetelerinden Wall Street Journal, reklam gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle 14 Kasım itibariyle sayfa ve bölüm sayısında azalmaya gideceğini açıkladı.

Gazete, bu sebeple bazı çalışanların işten çıkarılabileceğini aktardı.

Çalışanlara bir mesaj atarak bu son gelişmeyi duyuran gazetenin genel yayın yönetmeni Gerard Baker, kültür-sanat haberlerine ve yerel haberlere daha az yer verileceğini, ancak iş dünyası ve finans ile ilgili haberlere aynı oranda önem verileceğini belirtti.

Baker, "Bütün gazeteler yapısal zorluklar yaşar ve biz de çizdiğimiz dijital ufukta ilerlemeye devam ederken yazılı versiyonumuzun öngörülebilir bir gelecekte finansal olarak ayakta durmasını sağlamalıyız" dedi.

Bu durumun tek kurbanı Wall Street Journal değil. Reklam alım şirketi GroupM'in tahminlerine göre bütün dünyada yazılı basındaki reklam harcamalarının yüzde 8.7 küçülmesi bekleniyor.

Bu rakam, finans krizi kapsamında 2009'da yaşanan düşüşten beri en yüksek orana işaret ediyor.

Yazılı basının geleceğine dair soru işaretleri yaratan bu tablo, ABD'deki diğer gazeteleri de etkiliyor. New York Times, geçtiğimiz günlerde açıkladığı son dört aylık bilançosunda yazılı basın reklam gelirlerinin yüzde 19 düştüğünü aktardı.

USA Today'in sahibi Gannett şirketi, yazılı reklam geliri kaybının yüzde 15 olduğunu açıklarken, Los Angeles Times ve Chicago Tribune'in sahibi Tronc bu kaybı yüzde 13 olarak ortaya koydu.

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