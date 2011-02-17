-REKLAMCI ÇETİNTÜRK'ÜN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - Balayı için gittiği Brezilya'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren reklamcı Murat Çetintürk'ün (43) cenazesi Türkiye'ye getirildi. Kazada yaralanan Çetintürk'ün eşi fotoğrafçı Eda Çetintürk de aynı uçakla tekerlekli sandalye ile Türkiye'ye döndü. Reklamcı Murat Çetintürk'ün cenazesi, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 17.10'da Sao Paulo'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Murat Çetintürk'ün cenazesi, Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nden ailesi ve yakınları tarafından alındı. Evlendikten 3 gün sonra balayı için gittiği Brezilya'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Murat Çetintürk'ün kazada yaralanan eşi fotoğrafçı Eda Çetintürk de arkadaşlarıyla birlikte aynı uçakla İstanbul'a gelerek Dış Hatlar Terminali'nden çıktı. Eli ve bacağı alçıda olan ve tekerlekli sandalyeyle alandan ayrılan Eda Çetintürk'ün sürekli gözyaşı döktüğü görüldü. Murat Çetintürk'ün cenazesinin 19 Şubatta Fatih Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.