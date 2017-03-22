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Ekonomi

Reklam yatırımları 2016'da yüzde 11.3 yükseldi

Reklamcılar Derneği verilerine göre, reklam yatırımlarındaki artışlar iletişim, inşaat ve otomotiv sektörlerinde yaşandı

22 Mart 2017 23:53

Reklam yatırımları 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 11.3 artışla, 2015 yılındaki 6.47 milyar liradan 7.2 milyar liraya çıktı.

Reklamcılar Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, reklam yatırımlarındaki artışlar iletişim, inşaat ve otomotiv sektörlerinde gerçekleşti.

Reklam yatırımlarının, 3.7 milyar lira ile yüzde 51 payı televizyon kuruluşlarının oldu.

Açıklamada, 2016 yılında Türkiye'de reklam yatırımlarının gayri safi yıllık harcamalara oranının binde 30-35 olarak gerçekleştiği, 2017 beklentisi de binde 33 olarak öngörüldüğü belirtildi.

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