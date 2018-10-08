Reklam tabelasıyla birlikte kamyonetten düşerek yaralandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde bir kişi, reklam tabelası taşıyan kamyonetin kasasından tabelayla birlikte düşerek yaralandı. Tabelanın altında kalan vatandaş, diğer sürücüler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Olay, mobese kamerasına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesinden geçen Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki Türk Telekom Köprülü Kavşağı\'nda meydana gelen olayda, seyir halindeki kamyonetin kasasında yüklü reklam tabelasını tutan bir kişi, dengesini yitirdi. Kimliği öğrenilemeyen vatandaş, tabelayla birlikte kamyonetten düştü. Tabelanın altında kalarak yaralanan vatandaşı gören diğer sürücüler yardıma koştu. Yaralı, tabelanın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı mobese kamerasına yansıdı.



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