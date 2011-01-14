Reklam SMS'lerinden kurtulmanın yolu

T24 - Cep telefonlarınıza sürekli gelen ve sizi çileden çıkaran reklam mesajlarını "kısmen" engelleyebilmeniz mümkün.



Kullanıcıların cep telefonu ve e-posta adreslerine gelen reklam mesajları, zaman zaman kullanıcıları canından bezdirebiliyor. Bu noktada Elekrtonik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu ve tasarı kabul edildiği taktirde ticari elektronik iletiler, alıcılara sadece önceden onayları alınmak suretiyle gönderilebilecek. Aksi taktirde bu iletileri atanlara ağır cezalar verilecek. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



E-posta adreslerine gelen bu tür istenmeyen mesajları kullanıcılar, "spam" veya "junk" olarak da bilinen kutulara doğrudan gönderebilirken, iş cep telefonuna geldiğinde bu mesajları engellemek o kadar da kolay olmuyor.



Cep telefonlarına gelen "Kol saati kazandınız", "Bedava check-up yaptırma hakkı kazandınız" türü SMS'leri, şirketlerin kampanya iletilerini veya bankalardan gelen mesajları engellemek isteyen kullanıcıların bir noktaya kadar bu içeriği bloke edebilmesi mümkün.



Bankalardan veya herhangi bir firmadan gelen servis mesajlarını engellemek için kullanıcının kendi operatörünün müşteri hizmetlerini araması ve bu yönde bir talepte bulunması gerekiyor. Bu adım izlendiğinde bu tür mesajlarla artık kullanıcılar boğuşmak durumunda kalmıyor.



Ancak "bireysel cep telefonları"ndan gelen içeriği bu şekilde engellemek mümkün değil. Diğer bir deyişle bireysel numaralardan gönderilen ve servis mesajı olmayan mesajları operatörler engelleyemiyor. Fakat kullanıcılar, telefonlarını kullanarak numaraları kendi başına tek tek bloke edebiliyor. Elbette bunun için kullanıcının telefonunun bu özelliği desteklemesi gerekiyor.





