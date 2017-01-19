Reklam panosundaki elektrik kaçağı yüzünden bir köpek öldü, diğeri yaralandı!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, reklam panosundaki elektrik kaçağı yüzünden bir sokak köpeği yaralandı, diğeri ise hayatını kaybetti. Olayı aktaran Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "İstanbul’da artık her sokak başında bulunan reklam panolarına dikkat edin, aman çoluğunuzu çocuğunuzu, köpeğinizi 'raket' denilen bu ışıklı reklam panolarına yaklaştırmayın" dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun "Reklam panosundaki kaçak elektrik köpeği öldürdü..." başlığıyla yayımlanan (19 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstanbul’da artık her sokak başında bulunan reklam panolarına dikkat edin, aman çoluğunuzu çocuğunuzu, köpeğinizi “raket” denilen bu ışıklı reklam panolarına yaklaştırmayın.

Çünkü bu hafta Cihangir’de elektrik kaçağı yapan bu reklam panoları yüzünden sahipli bir köpek öldü, bir köpek de yaralandı...

Olayların ilki Cihangir Caddesi’nde oldu. Benim de tanıdığım Rakı isimli Golden Retriever cinsi köpek, bu sokağın köşesindeki panoya temas ettiği için elektrik akımına kapıldı.

Sahibi çabuk davranmasa muhtemelen o da ölecekti...

Hastaneye kaldırılan Rakı tedavi edildi...

Bir gün sonra Havyar Sokak’taki reklam panosuna temas eden Hatun adlı köpek Rakı kadar şanslı değildi...

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti...

Köpeklerinin başına bu acı olay gelen sahipleri isyan ediyorlar haklı olarak.

Şehirde binlercesi bulunan bu ışıklı reklam panolarını, işleten şirketler ne sıklıkla kontrol ediyorlar?

Elektrik kaçırıyor mu kaçırmıyor mu, güvenli mi değil mi, tehlike saçıyorlar mı saçmıyorlar mı denetleyen bir yetkili var mı acaba?

Ya çocuklar dokunsaydı

Yolun ortasında bulunan ve her gün yanından yüzlerce insanın geçtiği bu ışıklı reklam panolarına bir insan da dokunabilirdi...

Etrafında oynayan çocuklar yanlışlıkla yanına gitmiş olsa, bugün belki de bir çocuğun yok yere ölümümünü konuşuyor olacaktık...

Bedava yaşıyoruz diyoruz ya, gerçekten bu şehirde yaşamak bedava.

Suya kapılmazsan elektriğe çarpılırsın, yolda çukura düşmesen kafana bir şey düşer...

Bu elektrikli reklam panolarının büyük bir tehlike olduğu bu olayla ortaya çıkmış durumda...

Belediyeler, panoları işleten şirketler, şunların denetimini sıklıkla yaptırmalı...

Bir de siz siz olun, çocuklarınızı uyarın da reklam panolarına, elektrik direklerine yanaşmasınlar...