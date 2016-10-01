Reklam panosunda gösterilen porno filmi, elektrikleri keserek durdurdular

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ta işlek bir caddede, dev bir elektronik panoda film beş dakika süreyle porno film gösterildi.

Filmin aniden ekranda belirmesi büyük şaşkınlık yarattı.

Belediye binasının yakınlarındaki bir panoda gösterilen film, elektrikler kesilererek durdurulabildi.

Güney Cakarta Enformasyon Dairesi Başkanı Ady Wiryono Lestari, filmin ekrana nasıl yansığının bilinmediğini, polis soruşturması başlatıldığını söyledi.

Yerel medyaya göre bir özel şirkete ait olan panoya, bilgisayar korsanlarının sızdığı düşünülüyor.

Olay sosyal medyada büyük yankı buldu.