Reklam panoları sizi izliyor!

Reklam panolarına yerleştirilen mikro kameralar, reklamları izleyenleri gözetliyor ve elde ettiği bilgileri reklam verenlerle paylaşıyor.



Yurtdışındaki büyük alışveriş merkezlerinde yeni denenmeye başlayan sistem, mini ya da gizli kamera yerleştirilmiş elektronik reklam panosuna bakan kişilerin, yüz tanıma teknolojisi sayesinde takip edilerek bilgi toplaması temeline dayanıyor.



Ana yazılım, kameradan gelen bilgileri değerlendirerek reklama bakan kişilerin cinsiyet, yaş grubu, hatta ten rengi gibi biyolojik bilgilerinin yanı sıra panoya kaç saniye baktığı, hangi reklama ilgi gösterdiği gibi bilgileri de biriktiriyor.



Başrolünü Tom Cruise’un oynadığı “Minority Report” filminde, Cruise alışveriş merkezine girdiği an retina taramasıyla onu tanıyan ve kişiye özel ürün önerisinde bulunan sistemin ilkel bir versiyonu olan sistemin bir sonraki versiyonunda, panoya tek başına bakan bir erkek tanımlaması yapıldığında traş bıçağı reklamı, yanına eşi geldiğinde kozmetik, çocuğu geldiğinde de oyuncak reklamı arka arkaya gösterilebilecek.



Sistem Amerika’nın Winston-Salem, Pittsburgh ve St. Louis şehirlerindeki alışveriş merkezlerinde denenmeye başladı. Kiosklara yerleştirilen sistem, o gün en çok satılan 10 ürünü listeliyor ve reklamları izleyen kullanıcıların söz konusu bilgilerini derlemeyi sürdürüyor.



Öte yandan sisteme yönelik çeşitli eleştirilerde de bulunuyor. ABD’deki bir grup avukat, bu sistemi “Big Brother” olarak niteleyerek bunun kişisel alan ihlali yarattığı yönünde görüş belirtiyor.



