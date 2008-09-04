Reklam kurulu THY'ye ceza kesti

Türk Havayolları www.thy.com.tr
internet adresinde yayınlanan "THY'nin 111'leri" başlıklı reklamlarda belirtilen fiyata, vergiler ve diğer ücretlerin dahil edilmemesinin tüketicinin korunması hakkındaki kanuna uymadığı gerekçesiyle ceza verdi. Reklem Denetleme Kurulu "Fiyat etiketi" ile etiket tarife ve fiyat yönetmeliği listeleri ve ticari reklam ve ilanlara ilişkin uygulama esaslarına dair yönetmeliğe uygun olmayan reklam nedeniyle kuruma 60 bin YTL idari para cezası verirken reklamın da durdurlmasını istedi. Söz konusu eylemin ikinci kez tekrarlanması nedeniyle verilen para cezası ikiye katlanarak 120 bin YTL'ye çıkarıldı.