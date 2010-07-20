T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Reklam için uçan eşek

Rusya'nın Krasnadar Bölgesi'nde bir plajda reklam ve gösteri için paraşütle eşek uçurdular.

20 Temmuz 2010 03:00

T24- Temrük adlı plajda, reklam ve çevrede dinlenenlerin ilgisini çekmek amacıyla eşek paraşüte bindirilerek havada sallandırıldı.


Paraşütle havada asılı kalan eşek acı ve korku içinde sallanırken, plajdaki çocuklar ise gördükleri manzara karşısında korkudan ağlamaya başladılar. Konu polise kadar iletilirken, güvenlik birimleri eşeğe eziyet çektiren ve kötü davranılmasından dolayı olayı gerçekleştirenler aleyhinde inceleme ve soruşturma başlattı.


Ria Novosti haber ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, olay karşısında şaşkına dönen insanlar konuyu yerel bir gazeteye de ilettiler. Taman adlı yerel gazetede çıkan habere göre, eşek Azak Denizi’nde paraşütle yerden çok yükseğe kaldırıldı. Plajda bunu gören çocukların ise eşeğin çaresizliğiyle sergilenen manzara karşısında ağlamaya başladılar. Haberde ayrıca, eşeğin baygın bir şekilde durduğu ve şaşkınlık içinde çaresizce havada asılı kaldığı kaydedildi.


Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemeler sonucunda bu olayı gerçekleştirenlerin suçlu bulunmaları halinde dava açılabileceği, bu kişilerin 2 yıla kadar hapis veya büyük bir para cezasına çarptırılabilecekleri de belirtiliyor.(dha)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24