Reklam için uçan eşek

T24- Temrük adlı plajda, reklam ve çevrede dinlenenlerin ilgisini çekmek amacıyla eşek paraşüte bindirilerek havada sallandırıldı.



Paraşütle havada asılı kalan eşek acı ve korku içinde sallanırken, plajdaki çocuklar ise gördükleri manzara karşısında korkudan ağlamaya başladılar. Konu polise kadar iletilirken, güvenlik birimleri eşeğe eziyet çektiren ve kötü davranılmasından dolayı olayı gerçekleştirenler aleyhinde inceleme ve soruşturma başlattı.



Ria Novosti haber ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, olay karşısında şaşkına dönen insanlar konuyu yerel bir gazeteye de ilettiler. Taman adlı yerel gazetede çıkan habere göre, eşek Azak Denizi’nde paraşütle yerden çok yükseğe kaldırıldı. Plajda bunu gören çocukların ise eşeğin çaresizliğiyle sergilenen manzara karşısında ağlamaya başladılar. Haberde ayrıca, eşeğin baygın bir şekilde durduğu ve şaşkınlık içinde çaresizce havada asılı kaldığı kaydedildi.



Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemeler sonucunda bu olayı gerçekleştirenlerin suçlu bulunmaları halinde dava açılabileceği, bu kişilerin 2 yıla kadar hapis veya büyük bir para cezasına çarptırılabilecekleri de belirtiliyor.(dha)