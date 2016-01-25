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Reklam filminden 3 milyon lira kazandığı iddia edilen Esra Erol: Bu kadar para için Messi olmak lazım

"Bu rakamları alanlar yok mu? Var ama o yetenek bende yok"

25 Ocak 2016 14:52

Bir makarna firmasının reklamında oynayan Esra Erol, 3 milyon lira aldığı iddialarına,  “Bu rakamları alanlar yok mu? Var ama onun için Messi olmak lazım ama o yetenek bende yok” dedi.

Hürriyet’in haberine göre Esra Erol'a dünyanın farklı ülkelerinin farklı kültürlerine uyarlanmış tarifleriyle makarna pişirdiği 45 saniyelik film için 3 milyon TL ödendiği iddia edildi.

Bu rakamların ‘hayal ürünü’ olduğunu söyleyen ünlü sunucu sosyal medyadan şunları yazdı;

Bu rakamların hayali olması, hakkımda çok şükür konuşulacak şeylerin bu olması, yolumdan sapmadan, şöhret denen kavramdan her daim uzak olmam, başladığım günden bugüne hep aynı olmam aslına bakarsanız, bugün kendi adıma övünülecek şeydir. Bu rakamları alanlar yok mu? Var ama onun için Messi olmak lazım ama o yetenek bende yok.

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