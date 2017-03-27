Reklam dünyasının duayen ismi Atilla Aksoy, hayatını kaybetti

Reklamevi/Young & Rubicam ve aynı gruba bağlı Wunderman’ın kurucu ortağı olarak uzun yıllar görev yapan, 2007 yılından bu yana ise Ahmet Naci Fırat ve oğlu Sinan Aksoy ile birlikte kurdukları WORKS ile yoluna devam eden Aksoy bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Aksoy’un cenazesi yarın (28 Mart 2017) öğle namazına müteakip Karacaahmet, Şakirin Camii’nden kaldırılacak.

Türkiye reklamcılık endüstrisinin en önemli isimlerinden olan Atilla Aksoy 2007 yılından bu yana reklam ve pazarlama iletişiminin yanı sıra marka danışmanlığı hizmeti veren WORKS ajansının başkanlığını yürütüyordu.

Aksoy, 30 yıllık mesleki hayatında Cumhuriyet gazetesi, Komili ve Tariş zeytinyağları, Ford, Garanti Bankası, Altınyıldız, Network, Beymen, Mudo, IKEA, THY, Türkiye Turizm Tanıtımı, Marsa gibi çok sayıda önemli marka ve kuruluşların tanıtım projelerini yönetti.

2006-2008 WWF Türkiye Başkanı ve Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi olan Aksoy Tarih Vakfı ve Açık Radyo'nun da kurucularındandı.

Aksoy'un reklama bakışını ve günümüzde geldiği evreyi yansıtan "Yeni Reklamcılık" adlı çalışması 2005'te yayınlanmıştı.