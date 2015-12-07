'Reklam arası'nın ardından icralık olan AKP'li milletvekili eski çalışanını suçladı

"600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi” mesajıyla tepki toplayan ve milletvekilliğinin sona ermesinin ardından makam aracına icradan yakalama kararı çıkan eski AKP milletvekili Tülay Babuşcu, yanında asgari ücretle çalışan ve çeklerini ele geçiren bir çalışanı ile bazı kişilerin komplosuyla karşı karşıya olduğunu, hukuki süreci başlattığını iddia etti.

DHA'dan Hilmi Duyar'ın haberine göre, milletvekilliği sona eren Tülay Babuşcu’nun Balıkesir Devlet Hastanesi karşısındaki eczanesi ile eşinin Örücüler Caddesi’ndeki Yeni Çarşı’daki kuyumcu dükkanları kapanırken, ev ve işyerleri de icra takibine girdi. Ödenmeyen kirası nedeniyle optik dükkanının da tahliye edildiği belirtildi. Babuşçu çiftinin kapısında ’Tadilat nedeniyle kapalıyız’ yazılı dükkanlarının yaklaşık 20 gündür kapalı olduğu öğrenildi.

Tülay Babuşcu’nun milletvekili olduğu dönemde sık sık kullandığı Mercedes Vito ve Volkswagen Passat marka iki aracına da 2 hafta önce icradan yakalama kararı çıkarıldı. Hacze konu miktarın 850 bin lira anapara olduğu ileri sürüldü. Son genel seçimlerde tekrar milletvekili adayı gösterilmeyen Tülay Babuşcu ile eşinin Tatlıpınar Köyü’ndeki Lalesan Tarım Hayvancılık Petrol İnşaat Turizm ve Sanayi ile Merinos Tarım Hayvancılık Gıda Inşaat Sanayi ve Ticaret şirketlerindeki çalışmaların da durduğu kaydedildi.

"Y.Ç. adlı bir dolandırıcı şirketimizde çalışırken ele geçirdiği çeklerimizi..."

Telefonla ulaşılamayan Tülay Babuşcu, hakkındaki haber ve iddilarla ilgili Facebook hesabından bir açıklama yaptı. Babuşçu’nun açıklaması şöyle:

"Değerli arkadaşlar artık kısa bir açıklama yapmanın vakti geldi. Yakın zaman önce meydana gelen ve artık kimler tarafından yapıldığı ortaya çıkan bir komplo sonucu iki işyerimi tadilata almış bulunuyorum. Y.Ç. adlı bir dolandırıcı şirketimizde çalışırken ele geçirdiği çeklerimizi, Çek Kanunu’na aykırı olarak kendi adına üçüncü şahıslara doldurtmuş, işlem yapmaya, ticari, siyasi ve sosyal itibarımıza bilerek ve kasıtlı zarar vermeye kalkmış ve şu an açıklama gereği duymadığım, vatandaşlarımızın da tanıdığı bazı isimlerle kumpas kurmaya kalkmıştır.

"Şirketlerimin tüm faaliyetleri kesintisiz devam etmekte"

Netice itibariyle asgari ücretle yanımızda uzun süre çalışmış olan Y.Ç. isimli kişi ve diğerlerinin arzu ettiği, ancak hayali olan bu rakamları takdir edersiniz ki hayali olduğu için ödeme ve olayı kapatma pozisyonuna girme gereği duymadan hemen savcılığa ve hukuk mahkemesine gerekli başvuruları yapıp, adaletin yerini bulması için süreci başlatmış bulunmaktayım. Şirketlerimle bu konu farklı pozisyonda. Bu nedenle şirketlerimin tüm faaliyetleri kesintisiz devam etmekte ve adli süreç boyunca da ailece Balıkesir’de vatandaşlarımız ve işlerimizin başında ve siyasette olmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Şu ana kadar bize müşterilerimizin mağduriyeti dışında vermiş olduğu önemli bir zarar yoktur. Hakkında dolandırıcılık, kamuyu buna alet etme ve daha başka suçlardan adli süreç devam etmekte olup, tüm vatandaşlarımızı da bu şahıs hakkında dolandırılmamaları konusunda uyarıyorum. Bu konuda benim bilmediklerimi bilip paylaşmak isteyen arkadaşlarım Messenger’dan yazabilirler. Saygılarımla."