'Reklam arası' sona erdi, eski AKP'li vekil icralık oldu

"600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi” mesajıyla tepki toplayan eski AKP milletvekili Tülay Babuşcu zor günler geçiriyor. Milletvekilliği sona eren Tülay Babuşcu ve eşinin Balıkesir’deki eczanesi ve kuyumcusu kapandı. Tülay Babuşcu’nun makam aracına icradan yakalama kararı çıktı.

Cumhuriyet için yaptığı “reklâm arası” benzetmesinin yanı sıra İsmet İnönü ile ilgili paylaşımları ile gündeme gelen AKP Balıkesir eski Milletvekili Tülay Babuşcu ve eşinin hacizlerle boğuştuğu öğrenildi. Eczane ve kuyumcu dükkanlarını kapatan Babuçcu çiftinin ev ve iş yerleri de icra takibine girdi. Tülay Babuşcu’nun vekilliği sürecinde kullandığı özel donanım Mercedes Vito aracı için de 2 hafta önce icradan yakalama kararı çıkarıldı.

2011’deki genel seçimde AKP sıralarından Meclis’e giren Tülay Babuşcu son seçimde aday gösterilmedi. Babuşcu vekilliğinin son yılında yaptığı Twitter paylaşımları ile sıkça tartışıldı. Babuşcu’nun paylaşımları yanı sıra eşi ile sahibi oldukları işler de gündemin sık tartışılan konuları arasına girmişti.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Tülay Babuşcu ve eşi Lütfi Babuşcu’un ortak oldukları şirketleri yoğun haciz baskısı altında bulunuyor. İddiaya göre 10 milyonu aşkın borçları bulunan çift sahip oldukları iş yerlerini birer birer kapattı. Tülay Babuşcu’un sahibi olduğu, Balıkesir Devlet Hastanesi'nin karşısındaki eczane kapandı. Balıkesir merkezde bulunan Babuşcular Serhat Kuyumculuk da 20 gün kadar önce kapandı. Babuşcu çiftinin kuyumcu dükkanını 250 bin liraya devretmek istedikleri öğrenildi. Bu iki dükkân için ‘tadilat yapılıyor’ dendi. Çiftin bir süre önce açtıkları gözlük dükkanı da ödenmeyen kira nedeni ile tahliye edildi.

Lalesan'da üretim durdu

Babuçcu çiftinin sahibi olduğu Lalesan (Lalesan Tarım Hayvancılık Petrol İnş. Tur. San.) şirketinde ise herhangi bir faaliyetin olmadığı öğrenildi. Lalesan firması, Türkiye genelindeki çeşitli belediyeler sattığı çeşitli bitkiler ve laleler ile gündeme gelmişti.

Babuşcu çiftinin sahip olduğu bir diğer şirket Merinos Tarım Hayvancılık Gıda İnşaatSan. ve Ticaret şirketinde de faaliyetlerin durduğu anlaşıldı. Şirket, özel koyun ırkının üretilmesi amacı ile 2013 yılında kurulmuştu. Babuşcu çiftine ait şirketlere yönelik icra takibi yapan avukatlardan biri de Engin Dedeleroğlu. Av. Dedeleroğlu, geçtiğimiz aylarda, Babuşcu ailesinin borçları nedeni ile 150 bin TL değerindeki pırlanta yüzükleri haczetti. Haciz tutarı ödendikten sonra yüzükler iade edildi. Av. Dedeleroğlu’nun bir diğer takibi ise Merinos Tarım’ın faaliyetlerine ilişkin. 850 bin TL dolayındaki takibin, Lütfi Babuşcu ile birlikte ithal hayvan getirmeyi planlayan bir şirket tarafından başlatıldığı öğrenildi.

Balıkesir ve Bursa’daki icra müdürlüklerinin yanı sıra vergi dairelerin de başlattığı icra takiplerinden Babuşcu çiftinin oturduğu ev de nasibini aldı.

Makam aracına haciz

Tülay Babuşcu’nun vekilliği sürecinde kullandığı özel donanım Mercedec Vito aracın üzerinde de çok sayıda haczin olduğu anlaşıldı. 2011 model siyah renk araca yönelik son takibin Bursa 9. İcra Müdürlüğü tarafından 23 Kasım’da yapıldığı anlaşıldı. Lüks araca kasım ayında farlı müdürlüklerden üç ayrı takibin daha yapıldığı anlaşıldı. Ziraat Bankası’na rehinli olan araç için Balıkesir Karesi ve Kurtdereli vergi dairelerinin de icra takibi bulunuyor. Balıkesir 3. İcra Müdürlüğü ise 17 Kasım’da verdiği kararda, söz konusu aracın yakalanmasını istedi.

39 yaşındaki Tülay Babuşcu Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. 2001 yılında eczacı dükkanını açan Babuşcu, milletvekilliği öncesi Balıkesir Belediye Meclis üyeliği yaptı. Milletvekilliği sürecinde de yeni şirketler kuran Tülay Babuşcu’nun gündeme gelmesi ise yaptığı Twitter paylaşımlarıyla olmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki karşılama töreninde, tarihteki temsili Türk askerleriyle birlikte çekilmiş fotoğrafını Twitter’dan paylaşan Babuşcu mesajında “600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi” demişti. Babuşcu başka bir kullanıcının “Bizans dostu kahpe İsmet İnönü” başlıklı tweetini de paylaşmıştı.