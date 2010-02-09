'Reklam arası dizi' çilesi bitiyor mu?

T24- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanması planlanan RTÜK Kanun Tasarısı, TV yayınlarındaki reklam süreleri konusuna yeni düzenlemeler getiriyor. İşte yeni tasarıdan bazı başlıklar…









Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre; yeni RTÜK tasarısı çeşitli düzenlemelerin yanı sıra, TV yayınlarındaki reklam süreleri konusunda da bazı yenilikler getirecek.

Yenilikler şöyle sıralanıyor:

Her şehirde tüm televizyonların faydalanacağı tek bir verici istasyonu kurulacak.

Diyet yiyecek ve içeceklerin çocuk programlarıyla birlikte verilmesi yasaklanacak.

Reklamların oranı, bir saatlik yayın içerisinde yüzde yirmiyi aşamayacak. Yarım saatte bir reklam arası verilecek.

Şikâyetleri değerlendirmek için izleyici temsilciliği zorunlu olacak.

Haberlerin verilişinde doğal sesin dışında abartılı ses ve görüntüye yer verilemeyecek.

Çizgi filmlerin en az yüzde yirmisi, çocuk programlarının ise en az yüzde kırkı yerli yapım olacak.

Bir kişinin sahip olduğu televizyon sayısı, toplam frekans sayısının yüzde 10'unu geçemeyecek.

Yabancıların hisse payı yüzde 50'yi geçemeyecek. Yabancılar en fazla iki medya şirketine ortak olabilecek.

