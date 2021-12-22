Reklam ajansı başkanı, Halkbank'ın tartışma yaratan reklamı hakkında konuştu: Geçen yıl çektik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününü açıklamasından 24 saat geçmeden Halkbank'ın yayınladığı reklam filminin ardından başlayan tartışmalar sonrası Renosans Reklam Ajansı'nın sahibi Sedat Tunç, "Bu reklam 17 Ocak 2021 Pazar günü, karlı bir İstanbul gününde Fişekhane'de çekildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü yeni ekonomi tedbirlerini duyurmasından bir gün sonra Halkbank'ın yayınladığı reklam filmi tartışma yarattı.

Halkbank, söz konusu reklamı, Twitter hesabından, "Paramızın gücüne güveniyoruz! Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz: Ne mutlu bize! Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü Türk Lirası ile halkımız kazanıyor, ülkemiz büyüyor!" notuyla paylaştı. Reklam için yazılan metin de Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi tedbirlerine gönderme olarak algılandı.

Tartışma yaratan reklam filmi sonrası reklamı çeken Renosans Reklam Ajansı'nın sahibi Sedat Tunç, "Bu reklam 17 Ocak 2021 Pazar günü, karlı bir İstanbul gününde Fişekhane'de çekildi. Oradan da soruşturabilirsiniz. Yeni çekilen bir reklam değil. Böyle bir ürünle alakalı müşterimizin bizimle talebi vardı. Konjonktür uygun olduğu için dün yayınladık. Bir reklam çekiminin süresi en az 1 ay, dolayısıyla böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Gerçek Gündem'den Ece Seçil Şahin'e konuşan Tunç, Erdoğan'ın açıkladığı tedbirleri bilmediklerini söyleyerek, "Kimsenin öyle bir şey bildiği yok. Bunlar doğru değil. Böyle bir şey olsa hiçbir akıl sahibi insan çıkıp da 'reklamı yayınlayayım' demez zaten. 17 Ocak'ta çekilen bir reklamdı. Biz TL ile alakalı bir reklam yapmıştık, konjonktür uygun olduğu için de reklamı girdik, bu kadar. Ekstra başka bir şey aramanın anlamı yok. Biz iyi niyetli işler yaptık, böyle bir şey olacağını düşünmedik." diye konuştu.