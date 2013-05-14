Reklam afişine boyalı sansür

Erzurum’da bir kadın giyim markasının yaz sezon ürününün tanıtımının yapıldığı billboarda, kadın bacakları boyalı sansüre uğradı.

Bir kadın giyim markasının yeni sezon ürünlerinin tanıtımı için billboardlara verdiği kadın bacaklı reklam, sansüre maruz kalarak ilginç görüntü oluşturdu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, henüz hizmete girmemiş yeni Erzurum Müftülük binasının önünde bulunan bilboardlarda yer alan reklam afişinde kullanılan kadın bacakları, kimliği belirsiz kişilerce siyah sprey boyayla boyandı.

Kadın giyim mağazasına ait şehirdeki diğer billboardlarda herhangi bir sansür uygulanmaması dikkat çekerken, reklam afişini görenler boyanmış kadın bacaklarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.