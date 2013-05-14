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Yaşam

Reklam afişine boyalı sansür

Reklam afişinde kullanılan kadın bacakları, kimliği belirsiz kişilerce siyah sprey boyayla boyandı

14 Mayıs 2013 15:26

Erzurum’da bir kadın giyim markasının yaz sezon ürününün tanıtımının yapıldığı billboarda, kadın bacakları boyalı sansüre uğradı.

Bir kadın giyim markasının yeni sezon ürünlerinin tanıtımı için billboardlara verdiği kadın bacaklı reklam, sansüre maruz kalarak ilginç görüntü oluşturdu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, henüz hizmete girmemiş yeni Erzurum Müftülük binasının önünde bulunan bilboardlarda yer alan reklam afişinde kullanılan kadın bacakları, kimliği belirsiz kişilerce siyah sprey boyayla boyandı.

Kadın giyim mağazasına ait şehirdeki diğer billboardlarda herhangi bir sansür uygulanmaması dikkat çekerken, reklam afişini görenler boyanmış kadın bacaklarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

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