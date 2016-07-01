T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Reker'e bıçakla saldırıya 14 yıl hapis

Köln’de belediye başkanlığı seçimlerinden bir gün önce adaylardan Henriette Reker’e ağır bıçaklı saldırıda bulunan sanık cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.

01 Temmuz 2016 19:00


Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi, Köln Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Henriette Reker'e 30 santimetre uzunluğunda bir bıçakla düzenlenen saldırı nedeniyle 14 yıllık hapis cezası kararı aldı. Mahkeme 45 yaşındaki saldırganı cinayete teşebbüsten suçlu buldu. Saldırganın “Federal Hükümet'in mülteci politikasına karşı bir sinyal vermek istediğini” söyleyen baş hâkim Barbara Havliza, kararın gerekçesinde suçlunun “bir korku atmosferi yaratarak siyaseti etkilemeyi amaçladığı” ifadesini kullandı.

Kölnlü Frank S. saldırıyı itiraf etmiş, ancak dava sırasında cinayet işleme niyeti olmadığını iddia etmişti. Federal Savcılık ise cinayete teşebbüsten ömür boyu hapis cezası talep ediyordu.

Köln'deki belediye başkanlığı seçimlerinden bir gün önce 17 Ekim 2015 tarihinde Reker seçim çalışmaları yürütürken düzenlenen saldırı, Almanya çapında şoka ve üzüntüye yol açmış, boynundan aldığı yara ile ağır bir şekilde yaralanan politikacı ertesi gün yapılan seçimlerden galip çıkmış ve sağlığına kavuştuktan sonra da görevinin başına geçmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KölnHenriette RekerDüsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi Köln Belediye BaşkanlığıHükümetBarbara HavlizaFrankSavcılıkEkimRekerAlmanyaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/afp AÜ/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24