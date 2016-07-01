Reker'e bıçakla saldırıya 14 yıl hapis



Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi, Köln Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Henriette Reker'e 30 santimetre uzunluğunda bir bıçakla düzenlenen saldırı nedeniyle 14 yıllık hapis cezası kararı aldı. Mahkeme 45 yaşındaki saldırganı cinayete teşebbüsten suçlu buldu. Saldırganın “Federal Hükümet'in mülteci politikasına karşı bir sinyal vermek istediğini” söyleyen baş hâkim Barbara Havliza, kararın gerekçesinde suçlunun “bir korku atmosferi yaratarak siyaseti etkilemeyi amaçladığı” ifadesini kullandı.

Kölnlü Frank S. saldırıyı itiraf etmiş, ancak dava sırasında cinayet işleme niyeti olmadığını iddia etmişti. Federal Savcılık ise cinayete teşebbüsten ömür boyu hapis cezası talep ediyordu.

Köln'deki belediye başkanlığı seçimlerinden bir gün önce 17 Ekim 2015 tarihinde Reker seçim çalışmaları yürütürken düzenlenen saldırı, Almanya çapında şoka ve üzüntüye yol açmış, boynundan aldığı yara ile ağır bir şekilde yaralanan politikacı ertesi gün yapılan seçimlerden galip çıkmış ve sağlığına kavuştuktan sonra da görevinin başına geçmişti.