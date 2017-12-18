ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE\'de sahasında en yeni, en modern makinelerinden oluşan kablo üretim tesisine sahip olan kuruluşlarından biri olan Göldağı Kablo\'nun Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Çiçek, \"Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Avrupa hatta Afrika ülkelerine tamamen Türk yapımı olan ürünlerimizi ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Yurt içindeki rekabet ise kaliteyi beraberinde getiriyor\" diye konuştu.

Göldağı Kablo\'nun Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Çiçek, hedeflerinin daima daha iyiye ulaşmak olduğunu vurgulayarak bunun için de teknolojiyi çok iyi takip edip uygulamak gerektiğini vurguladı. Çiçek, \"Kablo üretimi için yüksek teknolojilere ihtiyaç vardır. Bu teknolojilerde sürekli gelişim içinde. Bizde yoğun rekabet ortamında kalmak için teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Yeni çıkan makineleri bünyemize katmaya, mevcut tesisimizdeki makineleri de sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Son yıllarda gerek iyileştirme ve gerekse yeni makineler alımı konusunda çok çalışmamız ve yatırımımız oldu. Kendini sürekli yenileyen bir firmayız. Yurtdışındaki tüm sektör fuarlarına katılmaya çalışıyoruz. Ortadoğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri öncelikli pazarlarımız arasında bulunuyor. Dünya ülkelerine Türk kablosu ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca Avrupa pazarlarını da göz ardı etmiyoruz. Sektörde yoğun bir rekabet söz konusu. Çünkü faaliyet gösteren firma sayısı bir hayli fazla, bu da kar marjını etkiliyor. Bu durum haliyle bizi daha fazla yenilikçi ürün üretmeye ve daha fazla araştırmaya sevk ediyor. Rekabet ortamı her zaman kaliteyi doğuruyor. Ürünlerimizde kalite olmazsa olmazımız\" dedi.

\"PERSONELİMİZE TEKNİK VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK İÇİN EĞİTİMLER VERMEKTEYİZ\"

Alişan Çiçek, \"Ülkemiz iş dünyasının en önemli sorunlarından biri yetişmiş teknik personel olmaması, daha doğrusu teknik personelin az olması. Bizim sektörde bu sorun daha büyük. Herkes lisans eğitimi almaya çalıştığı için ara teknik eğitime ilgi az. Lisans eğitimli personelde teknik işlerde çalışan ara elemanın işini yapmak istememekte veya işi öğrenme için çaba ve sabır göstermemektedir. Personel politikamız olarak hedefimiz mavi yakalı tüm çalışanlarımızın meslek lisesi mezunu olmasıdır. Sağlıklı bir üretimin eğitimli personelle olacağının bilincindeyiz. Personelimize programlı şekilde teknik ve kişisel gelişimlerini sağlamak için eğitimler vermekteyiz.\" dedi.

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