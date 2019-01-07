T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma

ANKARA, (DHA) - REKABET Kurulu'nca Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd

07 Ocak 2019 19:48

ANKARA, (DHA) - REKABET Kurulu\'nca Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ile Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açıldı. 
Rekabet Kurumu\'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Google\'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu\'nca bulgular ciddi ve yeterli bulunarak, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited, Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHAREKABET Kurulu ReklamcılıkPazarlama LtdGoogle International LLC Google LLCIreland LimitedAlphabet IncKurumuAdwordsRekabet KuruluGoogle ReklamcılıkGoogle International LLC Google LLC Google Ireland Limited Alphabet Inc
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24