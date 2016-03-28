Rekabet Kurumu'ndan 33 sigorta şirketine fahiş fiyat soruşturması

Rekabet Kurumu, zorunlu trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren 33 sigorta şirketi hakkında rekabeti bozucu eylemlerde bulunarak fahiş fiyat uyguladıkları iddiasını araştırmak üzere soruşturma açtı.
Soruşturma başlatılan şirketlerden üçü, yani Aksigorta Anadolu Sigorta ve Güneş Sigorta borsada işlem görüyor.
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, pazarda faaliyet gösteren şirketlerin fahiş fiyat uyguladığı iddiası hakkındaki önaraştırmanın bulguları sonucunda 33 şirket hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma "rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri" yasaklayan kanunun ihlal edip etmediklerini araştıracak.