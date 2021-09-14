Rekabet Kurumu, Türk Telekom ve TTNET soruşturmasını karara bağladı

Rekabet Kurumu, Türk Telekom ve TTNET için açtığı soruşturmada ceza uygulanmamasına karar verdi.

Rekabet Kurumu, Türk Telekomünikasyon ve TTNET için idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, Türk Telekomünikasyon ve TTNET hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"TTNET A.Ş.'nin perakende sabit genişbant internet erişim hizmetleri pazarında, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toptan sabit genişbant internet erişim hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna,

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TNET A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen şirketlere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

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