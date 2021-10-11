T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rekabet Kurumu, Trendyol hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

11 Ekim 2021 15:11

Rekabet Kurumu Trendyol hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada, "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 21-44/650-M sayı ile karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla eylül ayı sonunda ön araştırma yapılmasına karar verilmişti.

 

Trendyolrekabet kurulusoruşturma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24