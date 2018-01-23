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Dünya

Rekabet Kurumu: Sky-Fox birleşmesi kamu yararına değil

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık’ın Rekabet Kurumu (Competition and Markets Authority - CMA) ABD merkezli Fox’un Sky grubunu satın almasının medyadaki çoğulluğa zarar verebileceği nedeniyle kamu yararına olmadığını söyledi

23 Ocak 2018 14:51

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık’ın Rekabet Kurumu (Competition and Markets Authority - CMA) ABD merkezli Fox’un Sky grubunu satın almasının medyadaki çoğulluğa zarar verebileceği nedeniyle kamu yararına olmadığını söyledi.
BBC’de yer alan habere göre Rekabet Kurumu, anlaşma gerçekleşirse Murdoch ailesine Birleşik Krallık’taki yeni kanallar üzerinde çok fazla kontrol vereceği uyarısı yaptı.
Rekabet Kurumu, buna karşılık anlaşmada yayıncılık standartlarına uyulduğu takdirde, birleşmenin kamu zararına olmadan da gerçekleşebileceğini de belirtti.
Rupert Murdoch’un yakında Disney tarafından satınalınacak şirketi Fox, bugün itibariyle Sky medya grubunda yüzde 39 hisseye sahip. Fakat Fox 2016 yılında Sky’ın tamamını almak için 11.7 milyar pound (16.3 milyar dolar) teklif etmişti.

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