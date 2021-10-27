Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi

Rekabet Kurumunun zincir marketler hakkında açtığı soruşturma kapsamında sözlü savunmalar gerçekleştirildi. Sözlü savunmalar öncesi Rekabet Kurulu raportörleri hazırladıkları rapora ilişkin bilgi verdi. Raportörler, A-101, BİM, Migros ve Carrefoursa, ŞOK ve Savola ve Procter & Gamble'a ceza verilmesini talep etti.

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre söz konusu şirketlere yönelik raporda idari para cezası talep edilirken, ayrıca ilgili şirketlerin ihlallerinin “kartel” niteliği taşıdığı ve bu nedenle artırılması talep edildi.

"Para cezasının artırılması talep edildi"

Kanuna aykırı eylemlerin 2018 yılına kadar uzandığını ileri süren raportörler, A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok ve Savola bakımından ihlalin bir yıldan uzun, beş yıldan kısa sürdüğü, bu nedenle temel para cezasının, Ceza Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince yarısı oranında artırılarak uygulanması; A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok, Savola ve Procter & Gamble’ın soruşturma sonrasında dahi kartele devam ettiği ileri sürülerek para cezasında artırım istendi. Raportörler ayrıca herhangi bir hafifletici unsur görmediklerini belirttiler.

Raportörlerce, tedarikçi Savola hakkında ayrıca, Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği, ayrıca idari para cezası verilmesi talep edildi.

"Piyasa organize edilmiş"

Raportörler, “A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve Şok zincir mağazaların doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla, satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, elde edilen belgelerde “piyasanın organize edildiği”, artırılan fiyatların “rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı” yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunurken, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği” bilgisini verdiler.

Erdoğan açıklamıştı

Artan gıda fiyatlarına gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyat artışlarından 5 zincir marketi sorumlu tutmuştu. Erdoğan, zincir marketlere düzenleme getirileceğini de duyurarak şöyle konuşmuştu:

"Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır."