Rekabet Kurumu'ndan Google'a 'iPhone 12' cezası

Rekabet Kurumu, ‘medyum’ kelimesinin arama sonuçlarında medyumlara ilişkin tanıtım gösteren Google’a 114 bin TL’lik ceza kesti. Bununla birlikte Google’a, Apple Türkiye’nin YouTube’daki iPhone 12 reklamları nedeniyle de 457 bin 308 TL’lik ceza kesildi.

Webtekno'nun haberine göre, geçen aylarda Google’a 296 milyon TL’lik ceza kesen Rekabet Kurumu, bugün şirkete yönelik yeni bir cezayı açıkladı. Kurul, arama çubuğunda ‘medyum’ kelimesi aratıldığında arama sonucu olarak ve reklam olduğu belirtilen medyumlara ilişkin tanıtımların yer aldığını tespit etti Söz konusu tanıtımlarda ‘canbar büyüsü, nohut büyüsü, bağlama ve aşık etme büyüsü’ gibi ifadelere yer veriliyordu.

Yapılan incelemelere göre ifadeler, açıkça Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin “Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz” aykırı durumdaydı. Bunun sonucunda Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında 114.326 TL idari para cezası ve bahsi geçen reklamların durdurulma cezaları verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan medyum aramasının sonuçlarındaki reklamlar nedeniyle cezalandırılan Google, farklı bir cezaya daha çarptırıldı. Rekabet Kurumu, televizyonda ve Apple Türkiye’nin YouTube kanalında paylaşılan iPhone 12 reklamlarının “tüketiciyi aldatmaya yönelik” bulunduğunu kararlaştırdı. Kurul, Google’a 457 bin 308 TL para cezası ve söz konusu reklamları durdurma cezası uyguladı.