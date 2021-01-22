Rekabet Kurumu ilaç şirketleri Roche ve Novartis'e para cezası kesti

Rekabet Kurumu, ilaç şirketleri Roche ve Novartis'e Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlalden ceza kesti. Karara göre Novartis'e 165,5 milyon TL, Roche'a 113 milyon TL idari para cezası verildi.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle:

“Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.'nin göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis ilaçlarından daha pahalı olan Lucentis’in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısındaki açıklamalar değerlendirilerek, 21.01.2021 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 21-04/52-21 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

1) Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine OYBİRLİĞİ ile

2) Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden

– Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ye 165.464.716,48 TL,

– Roche Müstahzarları San. A.Ş.'ye 112.972.552,65 TL

idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile,

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık

olmak üzere, karar verilmiştir.”

Dördüncü madde ne diyor?

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.