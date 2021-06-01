Rekabet Kurumu, Aslı Börek’in Eksim Holding’e satışına onay verdi

Türkiye’nin pastane zincirlerinden Aslı Börek’in, Eksim Holding’in gıda alanındaki kuruluşu Eksun Gıda’ya satışı Rekabet Kurumu tarafından onaylandı.

Dünya'nın haberine göre Eksun Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir, satış sürecinin Rekabet Kurumu onayı sonrasında kısa sürede tamamlanacağını belirterek, Aslı Börek’in İstanbul’da bulunan 15.000 m2’lik kapalı modern üretim tesisi, 300’den fazla çalışanı, Türkiye’nin dört bir yanında 70’ten fazla mağazasıyla Eksun Gıda’nın markaları arasına katıldığını kaydetti.

Demir söz konusu satışla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eksun Gıda, Aslı Börek zincirini de bünyesine katıyor. Eksun Gıda olarak, yenilikçi hamlelerimize devam edeceğiz ve yakalayacağımız sinerji ile 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 1.1 milyar TL ciromuzu 2021 yılında 1.5 milyar TL’ye yükselteceğiz."