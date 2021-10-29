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Ekonomi

Rekabet Kurumu 5 zincir markete ceza kesti; hisselerinde hareketlilik yaşanabilir

Ceza alan 5 firmanın 4'nün hisseleri halka açık

29 Ekim 2021 11:47

Rekabet Kurumu, 5 zincir market ve bir tedarikçiye 2.7 milyar TL ceza kesti. 5 marketten 4'ü Borsa İstanbul'da işlem görüyor. BİM, Carrefoursa, Migros ve Şok Marketler'in hisseleri ve bilançoları kesilen cezalar nedeniyle hareketlilik yaşayabilir. 

TIKLAYIN: Beş zincir market ve bir tedarikçi firmaya 2.7 milyar TL para cezası

BİM, ŞOK, Carrefoursa ve Migros'un hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

Ekonomi Manşet'in haberine göre kesilen büyük cezalar nedeniyle şirketlerin hisselerinde hareketlilik oluşması beklentisi içine girildi. Ayrıca cezaların bilançolara da olumsuz yansıması bekleniyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Borsa İstanbul dün haftalık kapanışını yaptı. Borsa, pazartesi günü açılış yapacak.

 

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