-Rekabet Kurulunun THY kararı ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Rekabet Kurulunun THY'ye açtığı soruşturmada THY'ye idari para cezası verilmesine gerek görülmezken, sağlıklı bir rekabet ortamının tesisi için ilgili teşebbüs ve kurumlara görüş gönderilmesi karara bağlandı. Rekabet Kurulunun internet sitesinde yapılan duyuruda, Rekabet Kurulunun THY'ye açtığı soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi. Soruşturma sonunda Kurul, İstanbul çıkışlı yurt içi ve yurt dışı hatlarında THY'nin Pegasus aleyhine dışlayıcı eylemlerde bulunarak hakim durumunu kötüye kullandığına dair yeterli delil bulunmadığına karar verdi.