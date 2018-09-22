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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan TMMOB ve Baymak'a soruşturma

Rekabet Kurulu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Baymak Makina San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

22 Eylül 2018 00:25

Rekabet Kurulu, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası ve Baymak Makina San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Konya İl Temsilciliğinin komisyon kararıyla ve Baymak Makina San. ve Tic. AŞ'nin bayilerle akdettiği dikey anlaşmalar ve diğer uygulamalarıyla rekabeti ihlal ettikleri iddiasını içeren başvurular üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, ilgili kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik söz konusu kurumlara soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
 

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