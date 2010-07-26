-REKABET KURULUNDAN THY'YE SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - Rekabet Kurulu, Türk Hava Yolları A.O. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurulun konuya ilişkin kararı Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Rekabet Kurulu 1 Temmuz 2010 tarihli toplantısında Türk Hava Yolları A.O. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Soruşturma, Türk Hava Yolları A.O'nın İstanbul çıkışlı yurt içi ve yurt dışı hava yoluyla yolcu taşıma hatlarında rakip firma aleyhine dışlayıcı eylemlerde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla başlatıldı.