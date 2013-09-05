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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Frito Lay'a ceza

Rekabet Kurulu Frito Lay'in Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiğine karar verdi

05 Eylül 2013 13:40

Rekabet Kurulu, Frito Lay AŞ'ye 17 milyon 908 bin 674,19 lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumunun (RK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Frito Lay Gıda San. Tic. AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda nihai karar alındı.

Kurul, şirketin nihai satış noktalarında ürünlerinin tek satılmasına yönelik uygulamalar yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiğine, söz konusu uygulamalara bireysel muafiyet tanınamayacağına ve bu nedenle Frito Lay Gıda San. Tic. AŞ'ye 17 milyon 908 bin 674,19 lira idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verdi.

Soruşturma Paketlenmiş cips pazarında faaliyet gösteren Frito-Lay hakkında Rekabet Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada, 27 Ağustos'ta sözlü savunmaları alınmıştı.

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