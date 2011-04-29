-REKABET KURULU'NDAN DEVİR İŞLEMİNE ONAY İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Doğan Gazetecilik A.Ş, Milliyet ve Vatan gazetelerinin hisselerinin Demirören ve Karacan Grubu'nun ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş'ye devir işlemine Rekabet Kurulu'nun izin verdiğini bildirdi. Doğan Gazetecilik A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, finansal duran varlık ve maddi olmayan duran varlık devir işlemine Rekabet Kurulu izinine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Finansal duran varlık ve maddi olmayan duran varlık devir işlemine Rekabet Kurulu izin vermiştir. Şirketimiz bünyesinde yayınlanmakta olan Milliyet gazetesine ait tüm marka ve isim hakları ile internet sitesi alan adlarının (milliyet.com.tr; milliyet.com; milliyetemlak.com.tr vd.) ve şirketimizin 129 milyon lira sermayesinde yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu ve bünyesinde Vatan gazetesinin tüm marka ve isim hakları ile internet sitesi alan adlarını barındıran Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş'de sahip olduğumuz beheri 100 lira nominal değerli 1.289.996 adet hisse senetlerinin tamamının Demirören ve Karacan Grubu'nun ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş tarafından devir alınması işlemi Rekabet Kurulu tarafından bugün onaylanmıştır.'' Açıklamada, devir ile ilgili çalışmaların devam ettiği ve devir işlemi tamamlandığında ayrıca kamuya açıklama yapılacağı kaydedildi.