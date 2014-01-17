Rekabet Kurulu’dan TÜPRAŞ’a 412 milyon idari para cezası

Rekabet Kurulu, TÜPRAŞ ve OPET hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul oyçokluğuyla TÜPRAŞ’a 412 milyon idari para cezası verdi. Karara gerekçe olarak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği belirtildi

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ile Opet Petrolcülük A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm bilgi ve belgelerle soruşturma raporu ve savunmalar değerlendirilirken, şu açıklama yapıldı: “Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin fiyatlandırma ve sözleşmelere ilişkin uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığına, bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine oyçokluğuyla karar verildi.

Bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve ilgili yönetmelik uyarınca 2013 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren % 1’i oranında olmak üzere;- Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ’ye 412 milyon lira idari para cezası verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

4054 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca, rafinerilere ilişkin fiyatlandırma mekanizmasının tüketicilerin faydasına olacak şekilde ilgili ve yetkili kuruluşlarca yeniden tanzim edilmesi yönünde ilgili mercilere ve ihlal oluşturduğu belirtilen uygulamalar ve aynı sonucu doğuran ya da doğurabilecek niteliğe sahip uygulamalardan kaçınılması gerektiği yönünde Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’ye görüş bildirilmesine oybirliğiyle karar verildi. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ve Opet Petrolcülük A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine dair yeterli bulguya ulaşılamadığına; bu nedenle aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca anılan teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına oybirliğiyle, gerekçeli karar daha sonra tebliğ edilmek ve Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Denetim baskınları yapılmıştı

Koç Grubu şirketlerinden TÜPRAŞ'a temmuz ve aralık aylarında olmaz üzere iki kere denetim baskını yapılmıştı. Maliye ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskınlar, KOÇ grubunun Gezi Parkı eylemlerindeki tutumuna hükümetin verdiği cevap olarak yorumlanmıştı.

Denetim baskınları TÜPRAŞ’a ait İzmit, İzmir, Batman ve Kırıkkale rafinerilerine yapılmıştı.