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Ekonomi

Rekabet Kurulu: TÜPRAŞ’a ceza verdik çünkü…

TÜPRAŞ'a tarihi bir ceza veren Rekabet Kurulu, firmanın hâkim durumunu kötüye kullandığını bildirdi

25 Nisan 2014 18:44

Rekabet Kurulu, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ilişkin kararının gerekçesini açıkladı. Kurul, TÜPRAŞ’a, fiyatlandırma ve sözleşmelere ilişkin uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı, bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, 2013 mali yılı sonunda oluşan ve belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1’i oranında olmak üzere 412 milyon 15 bin 81 lira idari para cezası verilmesine oy çokluğu ile karar vermişti.

Rekabet Kurulu, TÜPRAŞ’a verilen 412 milyon 15 bin 81 liralık idari para cezasına ilişkin gerekçeli kararını internet sayfasında yayımladı.

Gerekçeli kararda, ilgili pazarlarda hakim durumda olan TÜPRAŞ'ın, 11 Ekim 2008-1 Ocak 2009 arasında benzin ve motorin ürünlerine dair fiyatlandırma davranışları ve 2008 yılında ALPET'e, 2009 yılında ise POAŞ'a karşı bir ürünün satışını, bir başka ürünün de TÜPRAŞ tarafından yeterli görülen miktar ve/veya oranlarda TÜPRAŞ'tan temin edilmesi şartına bağlamak ve bunun temini için arzı kısmak şeklindeki sözleşmelere ilişkin uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığının tespit edildiği belirtildi.

TÜPRAŞ'ın bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşıldığı ifade edilen kararda, bu çerçevede TÜPRAŞ'a, Kanun'un 16. maddesi ile "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca idari para cezası verildiği kaydedildi.

 

Başkan ceza yarıya indirilsin dedi

 

Karardaki karşı oy gerekçelerine göre, Rekabet Kurulu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, TÜPRAŞ'ın hakim durumunu kötüye kullandığı ve böylece Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği kanaatini taşıdığını ancak ilgili pazardaki regülasyonlar, ihlalin devam ettiği süre, kriz dönemi şartları ve akaryakıt dağıtım firmalarının tabi oldukları sözleşmelerin niteliği ile taahhüt ettikleri hususlar gibi unsurlar gözetildiğinde uygulanacak ceza miktarının, TÜPRAŞ'ın yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 0.5'i oranında olması gerektiğini belirtti. Kaldırımcı, bu nedenlerle karşı oy kullandı.

 

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