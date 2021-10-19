Rekabet Kurulu, sahibinden.com hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (http://sahibinden.com) hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Kurumun yaptığı açıklamada sahibinden.com'un, emlak ve vasıta alım satımında sunulan internet hizmetleri piyasasındaki hâkim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının incelendiği bildirildi.

"Bulgular ciddi ve yeterli"

Rekabet Kurumu'nun sitesinde yer alan açıklamada Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Yürütülmekte olan bir ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında 21-46/655-M sayılı karar ile re’sen soruşturma açılmasına karar verdi."

4054 sayılı Kanun'un 6. Maddesi şöyle:

"Bir veya birden fazla teşebbüsün, ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır."