Rekabet Kurulu'ndan maya üretici ve dağıtıcılarına soruşturma

Rekabet Kurulu, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren firmalar hakkında, aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren firmaların aralarında anlaşarak, fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri geçen ay toplantıda müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren firmalar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.