Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon TL'lik para cezası verildiğini duyurdu

Rekabet Kurulu, Google'a yönelik bir soruşturmanın tamamlandığını ve şirkete 296 milyon TL'lik para cezası verildiğini duyurdu.

Kurul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Şirkete 296.084.899,49 TL idari para cezası verilmesine karar verildi"

Google karara 60 gün içerisinde itiraz edebilecek.