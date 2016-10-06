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Kültür-Sanat

Rekabet Kurulu, dört müzik birliği hakkında soruşturma başlattı

Soruşturmaya konu anılan yasa maddeleri, 'rekabetin ihlali' ve 'piyasada tekel oluşturma'yı içeriyor

06 Ekim 2016 14:33

Rekabet Kurulu, 4 müzik sektörü meslek birliği hakkında rekabeti sınırlayıcı eylemlere girdikleri iddiasıyla soruşturma açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, soruşturma bilgisi Kurul'un sitesinde yer aldı. Sitede yer alan açıklamada " Müzikmeslek birliklerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri ve Rekabet Kurulunun 20.06.2007 tarih ve 07-53/617-206 sayılı kararında belirtilen kriterlere aykırı davrandıkları iddialarını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı" denildi. 

Soruşturmaya konu anılan yasa maddeleri, 'rekabetin ihlali' ve 'piyasada tekel oluşturma'yı içeriyor.

Soruşturma açılan birlikler şunlar:

*Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM),

*Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG),

*Mü-Yap Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP),

*Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR)

Kurul sitesinde, soruşturmanın gerekçesine ilişkin ise  "Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, adı geçen meslek birliklerinin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatıldı" denildi.

 

 

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