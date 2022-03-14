Rekabet Kurulu, Beypazarı ve Kınık'a soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu.

Her iki teşebbüsün de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerine yönelik ön araştırma tamamlandı. Kurul bulguları ciddi ve yeterli bularak Beypazarı ve Kınık hakkında soruşturma başlattı.

Duyuruda, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamını taşımadığı belirtildi. (AA)