Rejim yapanların beyin hücreleri birbirini yiyor

T24 - Rejimle kilo vermeye çalışanlarda, besin eksikliği beyin hücrelerinin birbirini yemesine yol açıyor, bu da açlık hissini daha da artırıyor.







İngiliz basınında çıkan haberlere göre, New York'taki Yeşiva Üniversitesi Albert Einstein Tıp Fakültesi araştırmacıları, vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi beyin hücrelerinin de kıtlığa karşı son enerji kaynağı olarak kendisine başvurduğunu saptadı.



Araştırmacılar, vücudun bu duruma yağ asitleri üreterek cevap verdiğini ve bunun da beyindeki açlık sinyallerini ve dolayısıyla yeme isteğini daha da artırdığını belirtti.



Bulgu, rejim yapan birçok kişinin kilo verememe nedenine de açıklık getiriyor.



Bilim adamları, bu bulgunun, yeni bilimsel olarak kanıtlanmış kilo verme yöntemlerinin bulunmasını sağlayabileceğini belirtti.



Fareler üzerinde yapılan deneylerde, ''otofaji'' olarak bilinen beyin hücrelerinin kendi kendini yemesini önlemenin, besin kıtlığına karşı açlık seviyesinin yükselmesine de engel olduğu belirlendi.





