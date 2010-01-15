T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rejim kliniği ağırlığa dayanamayınca çöktü

20 kişilik grup tartı kuyruğuna girince ayaklarının altındaki zemin ağırlığa dayanamayarak çöktü.

15 Ocak 2010 02:00

T24 - İsveç'te bir zayıflama kliniğine devam eden 20 kişilik grup tartı kuyruğuna girince ayaklarının altındaki zemin ağırlığa dayanamayarak çöktü.


İsveç'te bir zayıflama kliniğinin tabanı, kliniğe devam eden 20 kişilik grubun ağırlığına dayanamayarak çöktü.


İsveç'in İngilizce yayın yapan The Local gazetesinin haberine göre, ne kadar kilo verdiklerini öğrenmek için ülkenin orta kesimlerindeki Vaxjö'deki klinikte tartı kuyruğuna girenlerin ayaklarının altındaki zemin gürültüyle sallanmaya başladı.


Rejim yapan gruptakiler, aniden bir gürültü duyduklarını, bunu deprem zannettiklerini, herşeyin havada uçuştuğunu anlattılar.


Kliniğe devam eden bir kişi, Smalandsposten gazetesine, "Zemin, odanın bir köşesinden duvarlarla birlikte çöktü" dedi. Daha sonra çatlamaya başlayan döşemenin diğer yerleri de çöktü.

Şans eseri katılımcıların hiçbiri yara almadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24