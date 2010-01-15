Rejim kliniği ağırlığa dayanamayınca çöktü

T24 - İsveç'te bir zayıflama kliniğine devam eden 20 kişilik grup tartı kuyruğuna girince ayaklarının altındaki zemin ağırlığa dayanamayarak çöktü.



İsveç'te bir zayıflama kliniğinin tabanı, kliniğe devam eden 20 kişilik grubun ağırlığına dayanamayarak çöktü.



İsveç'in İngilizce yayın yapan The Local gazetesinin haberine göre, ne kadar kilo verdiklerini öğrenmek için ülkenin orta kesimlerindeki Vaxjö'deki klinikte tartı kuyruğuna girenlerin ayaklarının altındaki zemin gürültüyle sallanmaya başladı.



Rejim yapan gruptakiler, aniden bir gürültü duyduklarını, bunu deprem zannettiklerini, herşeyin havada uçuştuğunu anlattılar.



Kliniğe devam eden bir kişi, Smalandsposten gazetesine, "Zemin, odanın bir köşesinden duvarlarla birlikte çöktü" dedi. Daha sonra çatlamaya başlayan döşemenin diğer yerleri de çöktü.

Şans eseri katılımcıların hiçbiri yara almadı.