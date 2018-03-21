Rejim güçlerinden İdlib'e füze saldırısı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE\'nin Türkiye sınırına sıfır noktasındaki İdlib\'in Harim ilçesine Rejim güçleri tarafından füze atıldı. Füzenin patlama sesi Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu.

Lazkiye kenti yakınlarındaki Rejim güçleri, İdlib\'te muhaliflerin kontrolündeki Harim ilçesine bağlı Salkin köyüne füze fırlattı. Saat 22.00 sıralarında gerçekleşen saldırı, sınırın diğer tarafındaki Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, sosyal medya hesabı üzerinden Reyhanlı ilçe sınırlarında herhangi bir sorun olmadığı yönünde paylaşımda bulundu. Bölgedeki yerel kaynaklar, füze saldırısının ardından ölü ve yaralılar konusunda henüz bilgiye ulaşılamadığını belirttiler.