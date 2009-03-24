Rejans Restoran’ın tahliyesine ret

Tarihi Rejans Restoran'ın tahliye edilmesine ilişkin açılan davada, mahkeme tahliye talebinin reddine karar verdi.



Beyoğlu 3. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen gerekçeli kararda, 29 Şubat 2008'de davacı vekilinin sunduğu dilekçede, dava konusu Rejans Restoran olarak faaliyet gösteren Beyoğlu'ndaki gayrimenkulün sahipleri olan müvekkillerinin, söz konusu yeri 1977'de satın aldığı belirtildi.



Davalı Erdal ve Zilşan Sezener'in, burada kiracı oldukları ifade edilen dilekçede, davacılardan Emel Çelebioğlu'nun söz konusu gayrimenkulün sahibi Mithat Müdüroğlu'nun kızı olduğu kaydedilerek, Klasik Müzik Profesörü olan Çelebioğlu'nun burada klasik müzikli bir restoran açma fikri nedeniyle kiracıların burayı tahliye etmesini istediği bildirildi.



Davalı vekili tarafından mahkemeye gönderilen cevap yazısında ise müvekkilleri Erdal ve Zilşan Sezener'in diğer ortaklarıyla birlikte İstanbul'da halen faal olarak çalışan ve en eski Rus lokantası olan Rejans'ı işlettikleri, 76 yıldır aynı binada faaliyet gösterdiği ve İstanbul'un simgesi haline geldiği kaydedildi.



Davacıların kirayı artırmak için her yıl kimi zaman tahliye, kimi zaman da kira tespit davaları açarak tacizde bulunduğu öne sürülen dilekçede, bu nedenle kira paralarına yüksek zam aldıkları anlatıldı.



Dilekçede, müvekkillerin 76 yıldır süregelen bir Rejans geleneğini devam ettirmek için çalıştıkları, bu yerin korunması gereken değer nitelikte olduğu belirtildi.



Karar



Mahkemenin verdiği gerekçeli kararda, davacıların gerçekten nezih müzikli bir lokanta işletmek amacına yönelik çaba sarf ettiklerine dair dosyaya herhangi bir delil sunmadıkları ifade edildi.



Davacıların tek amaçlarının İstiklal Caddesi'nde isim yapmış ve müşteri potansiyeli olan Rejans Restoranın isminden ve müşteri potansiyelinden faydalanmak istedikleri, ayrıca davalıları zorlamaya yönelik çaba içerisinde olduklarının mahkemece değerlendirildiği kaydedildi.



Bu nedenle davacıların taleplerinde samimi olmadıkları ve ihtiyaçları olmadığına dair kanaatin oluşmasına yol açtığı ifade edilen kararda, tüm bunlar göz önünde bulundurularak, davacının tahliye davasının reddedildiği belirtildi.



Erdal Sezener



Karara ilişkin yazılı açıklama yapan Erdal Sezener, burayı bundan 77 yıl önce iki Beyaz Rus ve bir Kırım Türkünün kurduğunu, o günden beri tarihi dokusunu koruyarak hizmet veren Rejans Restoranın konuklarını aynı mekânda ağırlamaya devam edeceğini belirtti.



Rejans'ın kendileri için sadece bir marka olmadığını ifade eden Sezener, açıklamasında, "Öyle olsaydı, Rejans markası, bugün daha cazip olan bir semtte yaşamını sürdürürdü. Oysa birçok handikabı olan bugünkü yerinde Rejans'ı sürekli kılmak için maddi kaygıları hep arka plana ittik" ifadesini kullandı.



(AA)

