Rejans Restoran kapanıyor

T24- Beyoğlu 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı avukatı Firuze Boyner ile davalı avukatı Cevdet Dayıoğlu katıldı. Duruşmada söz alan Avukat Boyner, mahkemenin Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 19 Ekim 2009 tarihli bozma ilamına uyulması yönünde karar almasını talep ettiğini bildirdi.









Avukat Dayıoğlu da söz alarak, davacının talebinin iyi niyet kurallarına aykırı bulunduğunu, mahkemenin gerekçesinde belirtildiği gibi hakkın kötüye kullanılmasına yönelik olduğunu, bu nedenlerle bozma ilamına karşı direnme kararı verilmesini istediğini söyledi.



Hakim Mehmet Boran, Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Olivio Geçidi 15 numarada bulunan Rejans adıyla işletilen lokanta niteliğindeki taşınmazın kira akdinin ihtiyaç nedeni ile feshine ve davalıların taşınmazdan tahliyesine karar verdi.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Daha önce davanın reddine hükmedilen mahkemenin gerekçeli kararında, davacı avukatının dava dilekçesinde, Rejans Restoran olarak faaliyet gösteren Beyoğlu’ndaki gayrimenkulün sahipleri olan müvekkillerinin, söz konusu yeri 1977’de satın aldığının belirtildiği, davalı Erdal ve Zilşan Sezener’in burada kiracı olduklarının ifade edildiği anlatılıyordu.



Davacılardan Emel Çelebioğlu’nun restoranın sahibi Mithat Müdüroğlu’nun kızı olduğu, Klasik Müzik Profesörü olan Çelebioğlu’nun burada bir restoran açma fikri nedeniyle kiracıların burayı tahliye etmesi istenmişti.



Erdal ve Zilşan Sezener’in diğer ortaklarıyla birlikte İstanbul’da halen faal olarak çalışan ve en eski Rus lokantası olan Rejans’ı işlettikleri, 76 yıldır aynı binada faaliyet gösterdiği ve İstanbul’un simgesi haline geldiği, davacıların kirayı artırmak için her yıl kimi zaman tahliye, kimi zaman da kira tespit davaları açarak tacizde bulunduğu, bu nedenle kira paralarına yüksek zam aldıkları ileri sürülüyordu.





Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, davacı Emel Çelebioğlu’nun ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu kabul edilerek kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken, davanın reddedilmesinin doğru olmadığını belirterek, mahkemenin hükmünü bozmuştu.