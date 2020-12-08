Reis Holding, SİT alanı ilan edilen İkizdere Vadisi'ne HES yapmak için ÇED olumlu raporu aldı: Vadiyi yok etmek istiyorlar

Rize'nin 2010 yılında SİT alanı ilan edilen İkizdere Vadisi'nde Limak Holding tarafından yapılmak istenilen HES'e bölge halkı izin vermemişti. Bölgedeki faaliyetteki 2 taş ocağıyla mücadele edilirken, şimdi de Reis Holding HES yapmak için ÇED olumlu raporu aldı.

İkizdere Dernekleri Federasyonu 2008 yılında, İkizdere Vadisi’nin sit alanı ilan edilmesi için Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna müracaat etti. Kurul başvuruyu incelerken Limak Holding'e vadide HES yapmak için girişimde bulununca yöre halkı ve dernekler federasyona dava açtı.

HES projesi 2009 yılında Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. 2010 yılında da Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, vadiyi SİT alanı ilan edildi.



Dünyada, koruma altındaki 200 vadiden biri olan İkizdere Vadisi’ne vatandaşların karşı çıkmasına rağmen bugüne kadar 2 taş ocağı açıldı. Taş ocaklarına karşı açılan davalar devam ederken şimdi de Reis Holding bölgede HES yapmak için ÇED olumlu raporu aldığı ortaya çıktı.

"Vadide su kalmadı, yok etmek istiyorlar"

Sözcü gazetesinin haberine göre; İkizdere Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı İsmet Ekşi, vadinin 2010'da Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından SİT alanı ilan edilmesine rağmen ilgili bakanlığın bu kararı 10 yıl sonra tescil ettiğini ileri sürdü.

Bakanlık tarafından koruma altına alınan vadinin taş ocakları ve HES’lerle yok edilmeye çalışıldığını dile getiren Ekşi, "Koruma altına alınmış bir vadide nasıl yeniden taş ocağı ve HES projeleri yapımına izin veriliyor? Vadide su kalmadı. 2 taş ocağı faaliyette. Biz bunlarla uğraşırken yeni bir HES daha ortaya çıktı. Bu vadiyi yok etmek istiyorlar. Ama buna izin vermeyeceğiz. Limak başaramadı. Reis de başaramayacak. Ekosistemi ve canlı yaşamını tehdit eden hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz" diye konuştu.