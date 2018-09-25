Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı: Üniversitelerde genç kızlarımıza 'Çiftçilerle evlenin, rahat edin' diyorum

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, gençlerin köylere ve tarımsal üretime yeniden çekilmesi gerektiğini belirterek "Üniversitelerde genç kızlarımıza çiftçilerle evlenin, rahat edin diyorum" ifadesini kullandı.

Dünya gazetesi yazarı Yasemin Salih, "Geleceğin en büyük krizi gıdada yaşanacak" başlığıyla yayımlanan yazısında Mehmet Reis'in ifadelerine de yer verdi.

Buna göre gelecekte dünyadaki en büyük krizin gıdada yaşanacağını ve tarım üretimine hakim ülkelerin dünya lideri haline geleceğini belirten Mehmet Reis,sürdürülebilir gıda anlayışını ve bunu yaşatmanın önündeki engelleri anlattı.

"Dünya bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonuç beklentilerin çok altında. Eğer böyle devam ederse yüzyılın sonuna kadar buzullar eriyecek" diyen Reis, "Herkesin önlem almak için bir şeyler yapması lazım. Topraklar çoraklaşıyor, tatlı suların yüzde 79'unun kirlilik oranı arttı, Karadeniz'deki canlı türü azaldı, 55 olan balık çeşidi 20'lere indi. Hamsi yiyemiyoruz, hasret kaldık" ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir tarımın önündeki en büyük engellerden biri olarak kırsaldaki genç nüfusun azalmasını da gösteriyor Mehmet Reis. Türkiye'nin en eski bakliyat üreticilerinden biri olan iş adamına göre gençlerin tarımdan uzaklaşması sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu. Paylaştığı istatistiklere göre 2000'de dünya nüfusunun yüzde 60'ı kırsalda yaşarken 2010'da oran yüzde 50'nin altına indi. 2050'de ise yüzde 30'lara gerileyeceği tahmin ediliyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi'nin başladığı 2002 ile 2017 arasındaki 5 yılda çiftçi sayısının 456 bin kişi azaldığını belirten Mehmet Reis, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Müdürlüğü'nün verilerine göre 2017'de tarım alanları bir önceki yıla göre 336 bin hektar azalarak 23.3 milyon hektara düşmüş" diye konuştu.

Reis, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu alan 1990'da ise 27.8 milyon hektardı. Hayvancılıkta da durum farklı değil. Mera alanları ülke çapında 1970'lerde 21.7 milyon hektarken 2017'de neredeyse yarı yarıya azalarak 11 milyon hektarlara geriledi. Gençleri köylere ve tarımsal üretime yeniden çekmek gerekiyor. Üniversitelerde genç kızlarımıza çiftçilerle evlenin, rahat edin diyorum. Bakanlık, ziraat mühendislerine bölgesel sorumluluklar vererek çiftçi sayısı ve tarımsal üretimin artmasına göre prim sistemi uygulamalı."