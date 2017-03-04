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Kültür-Sanat

'Reis' filminin IMDb puanı 1.6!

Oylamada 1 ve 10 haricinde oy kullanan kişi sayısı 85

04 Mart 2017 16:34

Yönetmen koltuğunda Hüdaverdi Yavuz’un oturduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan 'Reis' filmi, popüler internet veri tabanı IMDB’de (Internet Movies Databes-İnternet Film Veritabanı) on üzerinden yalnızca 1.6 puan alabildi.

Film için 24 bin 841 sinemasever oy kullandı. 20 bin 718 kullanıcı, filmi 10 üzerinden 1 puan ile değerlendirirken, 4 bin 19 bin kişi ise filme 10 üzerinden 10 puan verdi. 

Oylamada 1 ve 10 haricinde oy kullanan kişi sayısı ise 85.

Reis filmi bugün itibariyle vizyona girdi.

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