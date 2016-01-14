'Reis' filminde Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı kimlerin canlandıracağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filminin çekimleri Kıbrıs’ta yapılacak. Filmde Tayyip Erdoğan’ın çocukluğunu Batuhan Işık Gürel, gençliğini ise, Reha Beyoğlu canlandıracak. Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ı da “En sevdiğim oyuncusun. Sende kendimi görüyorum” dediği Özlem Balcı oynayacak.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre; 'Reis’ adlı filmin çekimleri için, Kıbrıs’ın İskele kasabasında küçük bir ‘Kasımpaşa’ oluşturuluyor. Kıbrıs’ın İskele kasabasının eski meydanı, çekimleri 22 Ocak’ta başlayacak “Reis” için 1950’li yılların Kasımpaşa’sı haline getiriliyor. Film ekibinin Kasımpaşa olarak İskele’yi seçmesinin nedeninin, kasabanın eski ve orijinal hali olduğunu açıklandı. Meydanda yerlere parke taşı döşeme ve işyerlerinin restorasyonu sürerken, birçok sokak da filmin senaryosuna uygun hale getirilebilmesi için trafiğe kapatıldı.

Kurulum bütçesi 4 milyon dolar

“Reis”in yapımcısı Ali Avcı, Kıbrıs’ın uygun iklimi ve korunan yapısı ile doğal bir plato olduğuna dikkat çekerek “Çekimlerin yapılacağı yerlerin hazırlanması da dahil 4 milyon dolarlık kurulum bütçesi ayırdık” dedi.

Avcı, KKTC turizmine de büyük katkı sağlayacaklarına inandıklarını belirtti: “Yönetmenimiz Hüdaverdi Yavuz, yarın adada olacak. Ben de hafta sonu gidiyorum. Pazartesi günü çekimlere başlayacağız. Mart ayında film tamamlanarak vizyona girecek. Film 1930’larda başlayıp Recep Tayyip Erdoğan’ın 1997’de hapishaneye girdiği döneme kadar olan hayatını konu alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi geçmişinden daha fazla Kasımpaşalı bir Tayyip Erdoğan’ı anlatma derdindeyiz.”

Filmde Tayyip Erdoğan’ın çocukluğunu Batuhan Işık Gürel, gençliğini ise, Reha Beyoğlu canlandıracak.

200 kişiyle görüşüldü

Müziklerini Kalan Müzik’in hazırladığı filmde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandıracak oyuncu için 200 adayla görüşüldü. “Reis” için 300 dönem kostümü dikildi. Filmde Erdoğan’ın çocukluğunu Batuhan Işık Gürel, gençliğini ise Reha Bey- oğlu canlandıracak. Eşi Emine Erdoğan’ı da Özlem Balcı oynayacak. Filmin kadrosunda ayrıca Ufuk Bayraktar, Abidin Yerebakan, Orhan Aydın, Ali Yaylı, Alper Türedi, Aydan Çakır, İsmail Hakkı, Volkan Başaran, Yener Gürsoy ve Ercan Demirel yer alıyor.

En sevdiği oyuncu

Tayyip-Emine Erdoğan çifti, Sanat Düşünce ve Eğitim Derneği’nin 26 Aralık’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği “Asım’ın Nesli’nden Bir Usta” adlı programda, oyuncu Özlem Balcı ile sohbet etmişti. Emine Erdoğan’ın o akşam “En sevdiğim oyuncusun. Sende kendimi görüyorum” dediği Balcı, “Reis”te Emine Erdoğan’ı canlandıracak.